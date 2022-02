Triuggio cerca volontari per mettere in sicurezza, di sera, i rospi che attraversano la strada “Campagna Salvarospi” a Triuggio: si cercano volontari per mettere in sicurezza i rospi che attraversano la strada.

Gli “Amici della Natura” cercano volontari per salvare i rospi in migrazione. L’associazione dalla metà di febbraio organizzerà le ronde serali per “traghettare” in sicurezza i rospi che dai giardini di Canonica si spostano verso la zona del Laghettone per riprodursi. I volontari saranno suddivisi in due turni (alle 18.30 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22.30) e andranno a monitorare via Monte Rosa, via Delle Grigne, via Del Castelletto, via Monte Faito e via Conte Paolo Taverna. I rospi attraversando la strada sono a rischio investimento pertanto i volontari avranno il compito di raccoglierli e trasportarli in sicurezza dentro appositi secchielli. Per aderire alla “Campagna Salvarospi 2022” è possibile mandare una mail all’indirizzo [email protected]

