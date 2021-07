Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Triuggio: arrestato a Milano il presunto trafficante delle sfere rosse di hashish Due settimane fa gli agenti della Squadra Mobile di Milano avevano sequestrato in un appartamento di Triuggio 62 chili di droga confezionata in originali palle rosse con il logo Xbox, erano scattati tre arresti.

La Squadra Mobile di Milano ha arrestato il presunto trafficante delle “palle rosse” di hashish, sfere di 2 etti di droga ricoperte con nastro adesivo di colore rosso, con il logo “Xbox”, che un paio di settimane fa erano state trovate e sequestrate - per 62 chili di stupefacente - in un appartamento di Triuggio. Il nome del presunto trafficante, un 59enne calabrese, sarebbe emerso attraverso il telefono cellulare di uno dei tre arrestati in Brianza, tutti marocchini, due uomini e una donna.

LEGGI: 64 chili di hashish marcato Xbox, tre arresti della polizia

L’uomo sarebbe un nome molto noto del traffico di droga a Milano, già noto alla Giustizia. Gli agenti l’hanno incastrato quando, giovedì 1 luglio, l’hanno visto uscire da un box di Milano proprio con in mano una delle palle colorate e salire su una vettura con la quale ha imboccato la Tangenziale Est sulla quale è stato fermato a Cormano. Dopo il ritrovamento di droga nell’auto, tornati nel box gli agenti hanno trovato e sequestrato 470 chili di hashish la maggior parte confezionata in sfere rosse con i marchi «Dior» e «Armani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA