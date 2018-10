Trezzo sull’Adda chiude il ponte ai camion: da lunedì 8 ottobre stop ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate Il sindaco di Trezzo Danilo Villa, ha deciso di chiudere il ponte stradale sul fiume Adda fra Trezzo e Capriate ai camion. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 8 ottobre e varrà esclusivamente per i camion da oltre 3,5 tonnellate. In pratica solo furgoni.

Il sindaco di Trezzo Danilo Villa, ha deciso di chiudere il ponte stradale sul fiume Adda fra Trezzo e Capriate ai camion. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 8 ottobre e varrà esclusivamente per i camion da oltre 3,5 tonnellate. In pratica, solo i furgoni potranno passare. «Finchè non avremo risposte chiare procederemo in questo modo. Poi si vedrà» ha dichiarato il primo cittadino trezzese a l’Eco di Bergamo. Le risposte che Villa si attende sono rassicurazioni sulla stabilità del manufatto (un ponte vecchio di 65 anni) da parte degli enti competenti del ponte, ossia Città metropolitana e Provincia di Bergamo. Sul ponte Trezzo-Capriate passano ogni anno 8 milioni di veicoli. Si calcola che dalla chiusura del «San Michele», il traffico sia cresciuto del 20%.

Contemporaneamente, il sindaco dirimpettaio, Vittorino Verdi di Capriate, ha inviato una lettera ad Autostrade per l’Italia, concessionaria dell’A4 Milano-Brescia, per quanto riguarda il ponte autostradale sull’Adda: «Autostrade per l’Italia mi ha risposto poco dopo – ha spiegato Verdi alla stampa orobica –, mettendomi nero su bianco le rassicurazioni richieste con tanto di dati. Da Provincia e Città metropolitana, invece, non è ancora arrivato nulla».

La decisione del sindaco Villa creerà inevitabili alle aziende Vimercatesi, alle quali non resta altra soluzione che far circolare le merci sull’autostrada A4 per superare l’Adda, con un inevitabile aumento dei costi.

