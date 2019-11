Trenord, si guastano un treno nel tunnel di Milano Porta Garibaldi e anche il sistema di circolazione: caos sulle linee della Brianza A causa di un guasto a un treno diretto a Lecco e rimasto bloccato nel tunnel della galleria della stazione di Milano Porta Garibaldi, la circolazione delle corse Trenord dirette in Brianza è nel caos: previsti ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni. In serata anche guasto ai sistemi di circolazione.

Ritardi fino a 60 minuti, limitazioni e cancellazioni. È il solito rientro dal lavoro da incubo quello che stanno vivendo i pendolari brianzoli, a causa di un treno in partenza da Milano alle 15.52 e diretto a Lecco (un S8 che passa da Monza, Arcore e Carnate) e guastatosi all’interno della galleria, la circolazione ferroviaria delle linee brianzole è «fortemente rallentata» comunicano da Trenord. Il personale di servizio è stato al lavoro da oltre un’ora per cercare di risolvere il problema. Bollino rosso lungo tutte le linee via Arcore Carnate (direzione Paderno e Lecco), il Besanino, la Milano-Seregno-Chiasso. I convogli in partenza vengono deviati verso Villapizzone in modo tale da bypassare il treno fermo che costituisce un tappo alla circolazione.

In serata anche la comunicazione di guasto ai sistemi di circolazione in tutto il nodo ferroviario di Milano. I treni hanno quindi subito ulteriori ritardi, anche oltre i 60 minuti.

“Interessati anche i sistemi di informazione visiva e sonora in stazione”, ha fatto sapere Trenord.

