Trenord: «Le linee più insicure sono la S9 (Saronno-Albairate), la S8 (Milano-Carnate-Lecco) e il Besanino»

Lo ha certificato anche Trenord, in occasione del consiglio regionale che si è tenuto a Milano martedì 22 maggio. Le linee più insicure di tutta la Regione passano quasi tutte dalla Brianza. Dalle slide presentate dal gestore del servizio di trasporto regionale si evince che in termini di numerosità e ripetitività degli episodi di delinquenza, criminale e non, le linee più critiche sono (in ordine decrescente), la Linea S9 (Saronno-Seregno-Milano-Albairate), la linea S8 (Milano-Carnate-Lecco) e Valtellina, la linea S7 (Lecco-Molteno-Monza-Milano), la Mortara-Milano, la Voghera-Pavia-Milano (episodi del sabato sera), la Domodossola-Arona-Milano, la Milano-Carnate-Bergamo.

L’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, ha risposto in aula a due interrogazioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario in Lombardia e ha sottolineato l’importanza di richiedere i militari a bordo dei convogli e nelle stazioni, come deterrente per arginare la violenza: si tratta di personale ad alta professionalità che troverebbe un impiego ad hoc difendendo viaggiatori e personale.



Sovraffollamento sulle carrozze Trenord



Nel dettaglio le misure di sicurezza per i treni: il Focal Point Security (che permette di individuare i treni e i luoghi in cui si registrano minacce, violenze verbali, presenza di indigenti, atti vandalici e aggressioni al decoro) e la videosorveglianza nelle carrozze, con potenziamenti previsti; le bodycam ovvero microtelecamere predisposte sulle divise del personale viaggiante, gli avvisi sonori a bordo e il progetto “Chiusura Carrozze”, che riguarda le vetture di coda sulle direttrici Milano-Chiasso, Milano-Lecco, Saronno-Albairate e Milano-Mortara ed entro il 31/05 il progetto andrà a regime anche sulla linea Saronno-Albairate.



Le guardie giurate in servizio sui treni della Lombardia



Fondamentali anche le “Guardie particolari giurate, attualmente 90 unità a cui è stata richiesta l’aggiunta di ulteriori 20: grazie al loro supporto, le minacce e le aggressioni verbali a bordo dei treni sono risultate in diminuzione, attestandosi intorno ai 7-10 casi al giorno, ed è stato possibile allontanare 6600 persone al mese (viaggiatori non in regola con il biglietto o altre cause). In occasione della realizzazione della nuova sala operativa di Trenord poi, è previsto un nucleo di sala operativa security (con l’acquisizione di 6 nuove risorse dedicate) che garantisce la presenza durante tutto l’arco temporale del servizio e che si interfaccia con la sala operativa di Polfer; è in corso il training al personale dedicato.

Nell’ambito del nuovo programma di acquisto di materiale rotabile, inoltre, Regione Lombardia ha interamente finanziato, l’acquisto di 161 convogli: tra i requisiti del materiale rotabile è previsto che tutti i nuovi convogli siano dotati di dispositivi per incrementare la sicurezza di chi viaggia e lavora a bordo dei treni.

