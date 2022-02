Treno merci in manovra deraglia alla stazione di Seregno, le alternative per le criticità sulla linee S9 e S11 - FOTO

Grande spavento ma nessuna grave conseguenza, se non sulla circolazione dei treni delle linee S9 e S11, alla stazione di Seregno per il deragliamento nel primo pomeriggio di lunedì 28 febbraio di un treno merci in manovra. Le alternative per i pendolari. Traffico in ripresa a partire dalle 15.30 anche se con ritardi fino a un’ora.