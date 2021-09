Treni: possibili disagi per uno sciopero indetto dai sindacati unitari Trenord Treni regionali, suburbani e collegamenti con Malpensa (Malpensa Express) a rischio domenica 5 e lunedì 6 gennaio in Lombardia, dalle 3 di domenica 5 settembre alle 2 di lunedì 6 settembre.

Essendo stato programmato in un giorno festivo, Trenord ha specificato che non sono previste fasce orarie di garanzia del servizio, tuttavia saranno organizzati autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

