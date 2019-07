Treni, lunedì di passione sulla Milano-Seveso-Asso (ma non solo). E i treni con i condizionatori più vecchi restano ancora fermi Un lunedì di passione. L’ennesimo che hanno vissuto in questo torrido inizio d’estate i pendolari lombardi e brianzoli in particolare. A pagare dazio dei problemi sulle ferrovie regionali sono stati, questa volta, soprattutto i pendolari delle stazioni di Seveso, Camnago , Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo e Meda. Ma i disservizi hanno colpito anche su tutte le altre linee brianzole.

Un lunedì di passione. L’ennesimo che hanno vissuto in questo torrido inizio d’estate i pendolari lombardi e brianzoli in particolare. A pagare dazio dei problemi sulle ferrovie regionali sono stati, questa volta, soprattutto i pendolari delle stazioni di Seveso, Camnago , Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo e Meda che hanno dovuto affrontare una mattinata da incubo per ben 11 soppressioni di treni in poche ore a causa, spiega Trenord, di «un guasto infrastrutturale nei pressi della stazione di Palazzolo Milanese». Un ko tecnico che ha portato conseguenze immaginabili sulla linea, con cancellazioni a raffica e ritardi che Trenord ha cercato di mitigare attraverso l’effettuazione di fermate straordinarie di alcuni convogli e con la sostituzione con autobus delle corse saltate.

Treno per Milano Cadorna in ritardo di 27 minuti già alle 7.38 di mattina

E dopo il giovedì nero della scorsa settimana e l’altrettanto difficile venerdì 29 giugno sera (il Comitato pendolari del Meratese ha diffuso, a proposito alcuni dati relativi allo scorso giovedì: sulla linea S8 Milano-Lecco via Carnate, su 67 treni giornalieri, ben 23 sono stati cancellati (il 36%), 7 sono arrivati con oltre 30 minuti di ritardo, 21 con un ritardo superiore ai 5 minuti e fino ai 20 minuti e solo 15 puntuali o con un ritardo fino ai 5 minuti) , Trenord ha confermato anche per il primo giorno di luglio la decisione di bloccare fin dalla mattinata i treni con gli impianti di aria condizionata più obsoleti che rischiavano di andare in blocco a causa delle alte temperature raggiunte nelle carrozze. Una decisione (già confermata anche per la giornata di martedì 2 luglio) tradotta nella cancellazione preventiva di alcune corse nel corso dell’intera giornata ma che non ha messo al riparo gli utenti dal cronico (in questi giorni) corollario di ritardi e cancellazioni parziali o totali a causa di rallentamenti avuti dai convogli lungo le tratte, guasti agli impianti di circolazioni in alcune stazioni (Paderno e Lecco sulla Milano-Lecco via Carnate, ad esempio), necessità di intervenire su treni in corsa o in deposito per manutenzioni urgenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA