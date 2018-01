Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Pendolari a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Treni: lo stato della circolazione a nord di Milano dopo l’incidente Pioltello Trenord assicura che la circolazione ferroviaria dopo l’incidente di Pioltello sta progressivamente migliorando: ecco i servizi del fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 gennaio.

A due giorni di distanza dall’incidente ferroviario di Pioltello la circolazione dei treni sta gradualmente tornando alla normalità: lo segnala Trenord che invita a seguire sulla pagina web della circolazione gli aggiornamenti e i problemi nel traffico su rotaie.

“Fino alla riapertura completa della linea tra Milano e Treviglio da parte del gestore dell’infrastruttura Rfi, oggi e nel fine settimana Trenord ha varato alcuni provvedimenti di potenziamento dei servizi di informazione e assistenza alla clientela” ha segnalato il gestore della rete nella giornata di venerdì, comunicando che sono in servizio persone per offrire supporto ai passeggeri nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Milano Lambrate, Milano Porta Garibaldi, Treviglio, Bergamo e Cremona, oltre che a bordo dei treni in circolazione tra Milano e Treviglio.

“Il call center Trenord al numero 02.72.49.49.49 è stato rafforzato. I clienti possono rivolgersi telefonicamente tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle 5.00 del mattino all’1.00 di notte. Un sistema automatizzato fornisce informazioni sulle principali variazioni del servizio ferroviario già in apertura di telefonata”. Nel frattempo sabato 27 e domenica 28 sono stati rafforzati gli autobus sostitutivi:

- dalle ore 05 alle ore 09 e dalle ore 16 alle ore 21 attivo servizio spola CASSINA DE’ PECCHI MM2 - TREVIGLIO con fermate a CASSANO D’ADDA, TRECELLA, POZZUOLO MARTESANA, MELZO E VIGNATE (e viceversa).

- dalle ore 05 alle ore 21 servizio bus spola effettuato da ATM da MILANO LAMBRATE A VIGNATE con fermate a PIOLTELLO LIMITO e SEGRATE (e viceversa).

