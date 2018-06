Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni, le biglietterie nelle stazioni di Arcore, Desio e Seveso non chiudono Un comunicato stampa delle amministrazioni comunali di Arcore, Desio e Seveso rassicura i 23mila pendolari che passano quotidianamente dalle stazioni ferroviarie delle tre città: la chiusura delle biglietterie non è in programma.

Un comunicato stampa delle amministrazioni comunali di Arcore, Desio e Seveso rassicura i 23mila pendolari che passano quotidianamente dalle stazioni ferroviarie delle tre città: la chiusura delle biglietterie non è in programma. Roberto Corti, Paolo Butti e Fausto Perego al termine dell’incontro di mercoledì mattina a Desio con il direttore Comunicazione e Marketing di Trenord Paolo Garavaglia, hanno dichiarato: «La società ferroviaria ha garantito che gli sportelli delle tre stazioni resteranno aperti e continueranno a erogare servizi».

Secondo il resoconto dei tre amministratori : «Trenord ha smentito le notizie uscite le scorse settimane sulla stampa: le tre biglietterie continuano a funzionare e a essere un importante punto di riferimento, in termini di servizi, per migliaia di utenti, studenti e lavoratori, che ogni giorno entrano ed escono dalle stazioni di Desio, Seveso e Arcore».

La società di gestione dei trasporti ferroviari avrebbe spiegato di avere avviato, con Regione Lombardia, un piano per razionalizzare e rendere più efficiente la rete di vendita che nei prossimi anni sarà incentrata sul canale online, sui sistemi automatizzati e sull’incremento delle self-service.

«In ogni caso – precisano Corti, Butti e Perego – manterremo alta l’attenzione e siamo certi, come garantito da Trenord, che qualsiasi decisione sulle biglietterie dei tre Comuni sarà condivisa con Regione Lombardia e con i sindaci».

In tutta la Regione ci sono 422 stazioni e in 50 ci sono biglietterie in funzione.

