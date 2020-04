Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni: lavori sulla Milano-Asso, Seveso diventa capolinea per due settimane Trenord annuncia lavori di potenziamento sulla linea Milano-Asso dal 6 al 19 aprile: Seveso sarà il capolinea ferroviario della tratta, il resto del percorso servito da un bus sostitutivo.

Seveso diventa capolinea della tratta ferroviaria Milano Asso per due settimane: lo comunica Trenord avvisando della sospensione della circolazione dei treni fino ad Asso dal 6 al 19 aprile. Il motivo sono lavori di potenziamento nella linea gestita da Ferrovienord.

Nella tratta non servita dai treni sarà istituito un servizio bus sostitutivo: i vagoni viaggeranno quindi solo tra Milano Cadorna e Seveso e viceversa. “Si ricorda che sulla linea, a seguito dei provvedimenti delle autorità sanitarie regionali e nazionali in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19, sono in vigore le modiche alla circolazione che prevedono il cadenzamento orario delle corse”.

