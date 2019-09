Treni, investimento mortale nel Lecchese: linea interrotta e ritardi per Monza e Milano

Linea ferroviaria interrotta per due ore tra le stazioni di Carnate-Usmate e Calolziocorte Olginate lunedì mattina per l’investimento mortale di una persona a Olgiate-Calco-Brivio. Pesanti ritardi dei treni da e per Monza.