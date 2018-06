Treni, il presidente della Lombardia sui disagi: «Mi vergogno, chiedo ancora un po’ di pazienza» È intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia sui disagi patiti dai pendolari che ogni giorno viaggiano sui treni lombardi: «Mi vergogno, situazioni anomale: chiedo un po’ di pazienza per invertire presto la rotta».

È intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia sui disagi patiti dai pendolari che viaggiano sui treni lombardi e che quotidianamente affrontano ritardi e cancellazioni.

“Le situazioni di disagio che si stanno verificando sono assolutamente anomale. Mai, in passato, avevamo visto cose del genere: è chiaro che qualcosa dovrà essere cambiato in termini di interventi sul traffico”, ha detto a margine dei lavori degli Stati Generali per il Patto per lo Sviluppo.

“Portiamo avanti le iniziative su cui stiamo lavorando. Purtroppo - ha proseguito - questi progetti richiedono qualche mese. Mi vergogno, ma chiedo ai pendolari di avere ancora un po’ di pazienza. Spero che presto si possa invertire la rotta”.

Sulla proposta di Trenitalia relativa a Trenord il presidente, sollecitato dai cronisti, ha detto che “Stiamo studiandola, approfondendola e predisponendo una nostra proposta alternativa. Non sono cose che si possono fare in due giorni, bisogna stare attenti a non commettere errori”.



