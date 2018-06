Treni, guasto tra Triuggio e Villasanta: «Non si può pagare per avere solo disagi», scrive un lettore Un guasto di primissima mattina a un passaggio a livello tra le stazioni di Triuggio-Ponte Albiate e Villasanta ha costretto i pendolari del Besanino a un nuovo lunedì di disagi. Una lettrice scrive: «Va avanti così da almeno un mese».

Un guasto di primissima mattina a un passaggio a livello tra le stazioni di Triuggio-Ponte Albiate e Villasanta ha costretto i pendolari del Besanino a un nuovo lunedì di disagi. Trenord ha segnalato il problema alle 6.36 e da lì sono seguiti ritardi fino a un’ora e cancellazioni sulla linea Lecco-Molteno-Monza.

Una testimonianza ha fotografato la situazione.

«Scrivo dal treno diretto a Milano della linea Molteno-Lecco, bloccati a Triuggio – ha segnalato alla redazione un lettore alle 8.14 - C’è gente che dice che questo era il treno delle 6.35, io sono 40 minuti che sono salita e nessuno dà informazioni. Sembra sia per l’ennesima volta un problema di passaggio a livello e va avanti così da almeno un mese, e noi poveri pendolari non abbiamo diritto a nessun rimborso! Non si può andare avanti così!! Non si può pagare per avere solo disagi...».

