Treni della Milano-Chiasso e della Brianza: estate di lavori e ritardi

A partire dal 21 luglio fino al 2 settembre Rete Ferroviaria Italiana annuncia che per una serie di lavori di potenziamento strutturale in alcune stazioni ci saranno limitazioni, cancellazioni e ritardi per diverse linee che passano da Monza e dalla Brianza. Ecco cosa succederà