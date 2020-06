Treni: dal 3 giugno Trenord torna al 100% dei posti, sulla App il riempimento delle corse in tempo reale Trenord annuncia il ritorno al 100% dei posti del periodo pre-Covid da mercoledì 3 giugno e il potenziamento delle linee di maggior afflusso. Sulla App l’indicazione in tempo reale dei posti a sedere disponibili sui treni in arrivo.

Trenord annuncia il ritorno al 100% dei posti del periodo pre-Covid da mercoledì 3 giugno e il potenziamento delle linee di maggior afflusso. Ogni giorno feriale, dice l’azienda, ci sarà circa 1 milione di posti a sedere; “Tuttavia, secondo le disposizioni sul distanziamento, se ne potrà occupare solo la metà. La segnaletica a bordo indica ai viaggiatori quali posti si possono utilizzare”, sottolinea una nota.

Per aiutare i passeggeri l’azienda ferroviaria ha implementato sulla propria applicazione una funzione che comunica in tempo reale il livello di riempimento dei treni in arrivo. In più, nell’ultimo aggiornamento disponibile su Apple Store e Google Play Store, l’App si è arricchita di una nuova opzione che permette, consultando l’orario on line, di programmare il proprio viaggio sulla base del riempimento stimato.

Durante la Fase 2, i viaggiatori sui treni Trenord non hanno superato il 25% rispetto al periodo precedente l’emergenza sanitaria. Dal 3 giugno, per l’avvio della nuova fase, le corse in Lombardia aumenteranno da 1500 a circa 1900 al giorno: sarà garantito il 100% del servizio sulle grandi direttrici suburbane e i principali collegamenti regionali nelle ore di punta. Su tutte le linee a maggiore domanda, dove è più altro il rischio di stress delle misure di distanziamento a bordo, l’offerta sarà potenziata con composizioni più capienti, garantendo quindi il 100% dei posti pre-Covid.

Verrà riattivato il collegamento aeroportuale Malpensa Express da Milano Cadorna, ogni 30 minuti, in aggiunta a quello già attivo su Milano Centrale: saranno 107 ogni giorno le corse da e per l’aeroporto.

A bordo treno e nelle principali stazioni lombarde è allestita una campagna di comunicazione che ricorda ai viaggiatori i comportamenti corretti da adottare per viaggiare nel rispetto delle disposizioni per la salvaguardia della salute pubblica. Il “vademecum” è disponibile anche sul sito dell’azienda ferroviaria, al link www.trenord.it/it/viaggia-sicuro/home.aspx. Tutti i dettagli sulle modifiche previste dal 3 giugno sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.

