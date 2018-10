Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Ileana Brioschi)

Gli interni di Mombello a Limbiate (Foto by Ileana Brioschi)

Tre ragazzi di Muggiò rapinati da coetanei all’ex ospedale psichiatrico di Mombello Coltellino alla mano due ragazzi di circa 18 anni hanno rapinato tre coetanei, arrivati in autobus da Muggiò, nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello, a Limbiate.

Da Muggiò sono arrivati nell’area dismessa dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello, a Limbiate. «Per fare una passeggiata» , come hanno raccontato ai carabinieri. Ma lì sono stati rapinati da due coetanei. È la disavventura capitata a tre ragazzi di Muggiò, un sedicenne e due diciottenni, che giovedì 18 ottobre, con l’autobus, sono arrivati a Limbiate e si sono introdotti nell’area dismessa dell’ex ospedale psichiatrico.

«Stavamo facendo una passeggiata» hanno detto ai militari, a cui hanno sporto denuncia per quanto è loro accaduto. Secondo il racconto dei tre giovani, a un certo punto sono stati avvicinati da due ragazzi, che li hanno colti alle spalle. Uno dei due era armato di un coltellino, che ha usato come minaccia. «Dateci i soldi» hanno intimato i due rapinatori. I tre ragazzi, impauriti, hanno consegnato quello che avevano. In particolare, è stato il sedicenne a consegnare ai due giovani armati di coltellino il suo zaino.

All’interno, c’era il portafoglio e un cellulare. Una volta ottenuto il bottino, i due rapinatori sono scappati, dileguandosi nel nulla. I tre giovani, a quel punto, hanno avvertito i carabinieri e hanno sporto denuncia. I militari stanno ora indagando su quanto accaduto. Sembra che sia i rapinatori che le loro vittime fossero arrivati insieme a Mombello a bordo dello stesso autobus di linea. Non è chiaro se si conoscessero già oppure no. Sta di fatto che i due autori della rapina stanno per essere identificati: ne sono convinti i carabinieri, che sono sulle loro tracce.

Resta poco chiaro, però, il motivo per cui i tre muggioresi si trovassero nell’area dismessa. Qui, finora, non si sono mai verificati episodi di violenza. La rapina di giovedì è la prima segnalata nella zona.

