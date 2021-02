Tre probabili intossicati da monossido di carbonio a Vimercate

Soccorsi in azione in Brianza (Foto by Repertorio)

Probabile intossicazione da monossido di carbonio nella notte per tre residenti in una abitazione di Vimercate, in via Matteotti. L’allarme è scattato attorno alle 6 di giovedì 4 febbraio, quando squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute, su richiesta del servizio 118. Due persone hanno raggiunto l’ospedale in autonomia - fanno sapere gli intervenuti - mentre per un terzo si è reso necessario il trasporto in ambulanza. Le indagini sono in corso. I vigili del fuoco sono intervenuti comn mezzi di primo soccorso da Monza e Vimercate, insieme a personale sanitario inviato dal 118 e forze dell’ordine.

