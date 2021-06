Tre aree fitness a Desio: sport e inclusione dal centro alle periferie A Desio sono a disposizione tre nuovi spazi attrezzati per il fitness in centro e nelle periferie per promuovere attività fisica, inclusione e socializzazione in sicurezza.

Adesso per i desiani non ci sono più scuse per non fare attività fisica. A Desio sono a disposizione tre nuovi spazi attrezzati per il fitness in centro e nelle periferie per promuovere l’inclusione garantendo allo stesso tempo la massima socializzazione di tutti in condizioni di sicurezza. Ad aprile la giunta comunale aveva dato il via libera per il posizionamento delle attrezzature in piazza Don Giussani, nell’area verde di via Lampugnani e in quella di via De Gasperi.

Gli attrezzi collocati a Desio

Ora le dotazioni sportive sono pronte, a disposizione di tutti, indipendentemente dall’età.

“In piazza Don Giussani - ha precisato l’assessore allo Sport e ai Quartieri Giorgio Gerosa - sono stati collocati degli attrezzi pensati appositamente per i bambini, così da rafforzare la vocazione della piazza come luogo per i più piccini e per le famiglie”.



“Le palestre all’aperto si trovano in quartieri diversi perché l’attività fisica all’aperto va incentivata ovunque per stimolare uno stile di vita più sano” ha concluso il vicesindaco e assessore al Coordinamento Lavori Pubblici Jennifer Moro.

