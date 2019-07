Travolto sulle strisce a Milano: il medico Paolo Galimberti dichiarato clinicamente morto È stato dichiarato clinicamente morto il dirigente di Areu Paolo Galimberti, medico residente a Meda che ha lavorato fino al 2017 all’ospedale di Desio. È stato investito sulle strisce davanti a palazzo Lombardia.

Travolto sulle strisce a Milano nel pomeriggio di venerdì 5 luglio: è stato dichiarato clinicamente morto Paolo Galimberti, medico e dirigente dell’Agenzia regionale di emergenza e urgenza che fino al 2017 è stato in servizio a Desio.

Residente a Meda, Galimberti è stato investito in via Melchiorre Gioia, davanti a palazzo Lombardia, la sede del governo regionale. Trasportato a Niguarda in codice rosso, è stato constatato il decesso clinico e tenuto in osservazione per l’espianto degli organi. Specializzato in anestesia e rianimazione, è nato nel 1961.

© RIPRODUZIONE RISERVATA