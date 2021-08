Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

Paderno, chiuso il ponte della Mianlo-Meda tra Cormano e Milano (Foto by Pier Mastantuono)

Tratto della Milano-Meda che transita sotto l’A4 chiuso fino al 4 settembre per lavori È al confine tra Cormano e Milano. Ecco tutte la fasi dell’intervento che è stato deciso dalla Città Metropolitana. È il potenziamento della quarta corsia cosiddetta “dinamica” del tratto dell’autostrada in direzione di Torino e di Trieste.

Da oggi, giovedì 12 agosto e fino al 4 settembre il tratto della Milano Meda che transita sotto il cavalcavia della Autostrada A4 al confine tra Cormano e Milano rimarrà chiuso al traffico. Città Metropolitana e l’impresa incaricata hanno deciso di sfruttare il periodo di scarico del traffico a ridosso della pausa di ferragosto per eseguire tutta una serie di operazioni che porteranno a molteplici modifiche viabilistiche fino alla ripresa. La sottovia della superstrada rimarrà inaccessibile fino al primo fine settimana di settembre, per consentire lavori di potenziamento della quarta corsia cosiddetta “dinamica” del tratto dell’autostrada in direzione di Torino e di Trieste.

E nello specifico, il provvedimento interesserà sia la carreggiata direzione Como che quella direzione Milano. Ecco le fasi di intervento: Fase 1 chiusura totale h24 del sottopasso al traffico veicolare dal 12 agosto al 22 agosto. Fase 2 chiusura totale h24 del sottopasso al traffico veicolare dal 23 agosto al 29 agosto, con apertura del ramo di uscita dello svincolo di Cormano per i veicoli provenienti da Venezia in direzione di Milano. Fase 3 chiusura notturna del sottopasso al traffico veicolare dalle 22 del 30 agosto alle 5 del 31 agosto, dalle 22 del 31 agosto fino alle 5 del primo settembre. E poi dalle 22 del primo settembre alle 5 del 2 settembre, dalle 22 del 2 settembre fino e non oltre le 5 del 3 settembre e infine - dalle 22 del 3 settembre alle 5 del 4 settembre.

