Trasporto pubblico: Milano aumenta il biglietto da 1,50 a 2 euro

La Giunta di Milano ha approvato le nuove tariffe per il trasporto pubblico, in particolare l’aumento da 1,50 a 2 euro del biglietto singolo. Ora però il provvedimento dovrà passare in Consiglio comunale. Le nuove tariffe potrebbero entrare in vigore entro metà luglio.