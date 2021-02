Trasporto in sicurezza degli studenti a Monza e in Brianza: orari e corse sotto controllo Monitoraggio costante da parte della prefettura con un tavolo tecnico ad hoc: il meccanismo di segnalazione da parte degli studenti sta funzionando con correttivi rapidi. Le polizie locali: nessun assembramento alle fermate

Prosegue costante il monitoraggio della prefettura di Monza e Brianza sul fronte scuola per garantire lo svolgimento in sicurezza degli spostamenti degli studenti e delle lezioni in presenza. Il prefetto Patrizia Palmisani ha istituito con tutti gli attori interessati un tavolo tecnico ad hoc che si riunisce frequentemente per analizzare la situazione.

È stato introdotto un sistema di segnalazioni da parte degli istituti per l’inoltro tempestivo di eventuali problematiche, relative al numero di corse o orari, alla agenzia del Trasporto pubblico locale (Tpl). Un meccanismo, dicono da via Prina, che sta funzionando a dovere, consentendo di correggere le possibili lacune relative alle corse rilevate dagli studenti. Finora non sono state riscontrate situazioni irrisolvibili.

Le polizie locali, inoltre, non hanno evidenziato assembramenti di studenti alle fermate. In particolari circostanze sono state istituite, in chiave preventiva, fermate temporanee in punti vicini alle scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA