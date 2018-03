Trasporto eccezionale di 60 metri in Valassina: chiusura notturna da Giussano a Nibionno Valassina chiusa nel tratto Giussano-Nibionno, in direzione nord, dalle 21 di giovedì 15 e le 6 di venerdì 16 per consentire il transito di un trasporto eccezionale lungo 60 metri, largo 5 e alto 4, partito da Genova.

Valassina chiusa nel tratto Giussano-Nibionno, in direzione nord, dalle 21 di giovedì 15 e le 6 di venerdì 16 per consentire il transito di un trasporto eccezionale lungo 60 metri, largo 5 e alto 4, partito da Genova che trasportava un rotore di Ansaldo Energia destinato alla centrale idroelettrica A2A di Premadio, nel comune di Valdidentro, in provincia di Sondrio, per la produzione di energia pulita.

Il componente ha viaggiato poggiato su due carrelli della lunghezza di 12 metri e mezzo ciascuno assicurati a due trattori. Il traffico è stato deviato in uscita allo svincolo di Arosio-Briosco e indirizzato sulle strade provinciali 102, 41 e 342, con reimmissione sulla statale allo svincolo di Nibionno. Sono rimaste chiuse le rampe di immissione in carreggiata nord degli svincoli di Capriano e di Veduggio con Colzano.

Squadre per le opere complementari in azione

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA