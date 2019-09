Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Trasporto e scarico di rifiuti senza autorizzazione, indagato un besanese con azienda a Monza Monitorato con altre venti persone dopo una segnalazione inerente ad alcune discariche nel Milanese dove sarebbe stato possibile conferire rifiuti senza la necessaria documentazione. Sequestrato il suo camion.

Monitorato dalle forze dell’ordine con altre venti persone un 48enne di Besana Brianza titolare di un’impresa edile con sede legale a Monza risulta indagato dalla Procura di Milano per raccolta e trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi. L’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia locale di Milano e la Polizia provinciale di Monza e della Brianza.

Le indagini sono partite dopo una segnalazione inerente ad alcune discariche nel Milanese dove sarebbe stato possibile conferire rifiuti senza la necessaria documentazione. Dai controlli disposti è emerso che il besanese avrebbe trasportato e scaricato materiale per l’edilizia nonostante fosse privo di autorizzazione e non fosse iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il gip del Tribunale di Milano Patrizia Nobile ha anche disposto il sequestro del camion utilizzato per il trasporto.

