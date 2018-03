Trasporti, una firma da 40 milioni per la metrotranvia Milano-Limbiate Una firma per la metrotranvia. Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha siglato mercoledì mattina il decreto che destina a Milano 40 milioni da parte del governo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale: saranno utilizzati per completare la metrotranvia Milano - Limbiate.

“Il finanziamento per Milano si aggiunge ai 103 milioni dello scorso 22 dicembre - ha ricordato l’assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli - Le infrastrutture per il trasporto pubblico sono importanti per migliorare la sostenibilità, la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, per aumentare l’offerta del tpl anche per chi abita fuori città e quindi diminuire l’uso dell’auto privata e la congestione”.

