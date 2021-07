Trasporti pubblici, sciopero a Net: venerdì 16 luglio corse a rischio Una giornata di sciopero venerdì 16 luglio per tutto il servizio di Nord est trasporti: trasporti a rischio a Monza e nelle corse extra urbane.

Trasporti pubblici a rischio nella giornata di venerdì 16 luglio, almeno per quanta riguarda le linee di autobus gestite da Net, Nord est trasporti, che interessano anche Monza e il Vimercatese. A indire la protesta è Al Cobas, che si schiera contro “la liberalizzazione -privatizzazione del Tpl”, cioè il trasporto pubblico locale e “contro le gare d’appalto e per la re-internalizzazione dei servizi di Tpl ceduti in appalto e/o in sub-appalto”.

Il sindacato è contrario anche a Milano Next alla trasformazione di Atm spa in azienda speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal gruppo Atm e dei servizi idi Tpl dell’intera Città Metropolitana Milanese. Al Cobas chiede poi una commissione d’inchiesta “che faccia luce sulle recenti vicende in merito a fatti di corruzione in Atm” e destituzione della dirigenza e il commissariamento delle commissioni di gara che non hanno vigilato sulla regolarità degli appalti.

Per le linee gestite da Net - Nord Est Trasporti - l’agitazione è prevista nella città di Monza dalle ore 9 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il servizio urbano. Per il servizio extra urbano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

