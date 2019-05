Trasporti: metro M2 bloccata per più di due ore tra Cologno nord e Udine, tecnici al lavoro Tecnici Atm al lavoro martedì mattina per risolvere un guasto alla rete aerea che ha fermato il traffico sulla linea verde della metropolitana a Milano tra le stazioni di Udine e Cologno Nord e creato disagi ai passeggeri.

Tecnici Atm al lavoro martedì mattina per risolvere un guasto alla rete aerea che ha fermato il traffico sulla linea verde della metropolitana a Milano e creato disagi ai passeggeri. La circolazione della linea M2 è stata sospesa dalle 8 alle 11 nella tratta Udine-Gobba-Cologno nord, con circa 60 bus sostitutivi in servizio per collegare le stazioni non servite dai treni. I bus fermano in corrispondenza delle stazioni.

Servizio attivo tra Abbiategrasso/Assago e Udine e tra Gobba e Gessate (su quest’ultima tratta considerate maggiori tempi di attesa e di percorrenza).

