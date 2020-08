Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tragedia in Valtellina: auto travolta dal fango, tre morti e un bambino di 5 anni in gravi condizioni E’ accaduto mercoledì nel pomeriggio a Chiareggio: subito dopo un violento temporale una colata di fango ha invaso la strada prima dell’abitato mentre circolava l’auto con due adulti e due bambini parte di una comitiva di Varese.

Un’auto con quattro persone a bordo, parte di una comitiva arrivata in Valtellina dalla provincia di Varese, è stata travolta da un fiume di fango a Chiareggio, una frazione di Chiesa Valmalenco, in Valtellina: il bilancio è di tre i morti e di un bambino di 5 anni in gravi condizioni.

E’ la tragedia accaduta mercoledì 12 agosto attorno alle 17.15 quando, dopo un violento temporale, una frana è caduta sulla strada all’altezza di una curva prima del paese travolgendo l’auto di passaggio con a bordo due adulti e una bambina di 10 anni, morti sul colpo, e un secondo minore, un bimbo di 5 anni, figlio della coppia, rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Morbegno, l’elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, due ambulanze e un’automedica.

