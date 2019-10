Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arcore morte operaio in azienda a Lecco - foto La Provincia

Tragedia in fabbrica a Lecco: muore operaio arcorese di 27 anni Era residente ad Arcore l’operaio di 27 anni che ha perso tragicamente la vita martedì mattina poco prima delle 8 nella fabbrica metalmeccanica in cui lavorava, a Lecco. Si è trattato di un gesto volontario.

Era residente ad Arcore l’operaio di 27 anni che ha perso tragicamente la vita martedì mattina poco prima delle 8 nella fabbrica metalmeccanica in cui lavorava, a Lecco. Inizialmente si era ipotizzato un infortunio sul lavoro, ma i successivi accertamenti hanno permesso di appurare che si è trattato di un gesto volontario. Prima di togliersi la vita in modo tragico, il giovane ha infatti inviato un messaggio di addio a un amico, che è stato sentito in mattinata dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno acquisito il messaggio.

Quando è scattato l’allarme, una decina di minuti prima delle 8 del mattino, alla Mab di Rivabella si sono precipitati i carabinieri di Lecco, i Vigili del fuoco del Comando provinciale e i tecnici dell’Ats. Sul posto anche l’automedica dell’ospedale Manzoni e un’ambulanza della LeccoSoccorso. Quando medici e paramedici sono giunti in azienda, per il ragazzo non c’era più nulla da fare, è morto sul colpo.

L’accaduto ha provocato un grande sgomento nei compagni di lavoro e nella dirigenza dell’azienda: l’operaio lavorava a Rivabella da un paio d’anni ed era considerato un giovane tranquillo, pacato e a modo.

