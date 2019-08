Tragedia a Seveso: cade dal motorino, muore 18enne di Cesano Maderno Incidente mercoledì 21 agosto mattina in via della Repubblica a Seveso. Ancora al vaglio della polizia locale l’esatta dinamica. Il giovane di Cesano Maderno avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito, in modo molto violento, contro il guard rail.

Tragedia nella mattinata di mercoledì 21 agosto a Seveso, attorno alle 10.30, in via Della Repubblica. Un 18enne di Cesano Maderno ha perso la vita in un incidente in sella al suo motorino. Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, mentre percorreva la strada a lato della linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso. Sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale le cause esatte dell’incidente. Nella caduta il 18enne sarebbe poi finito contro il guardrail a bordo strada. Sul posto ambulanza e automedica, le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravissime: trasportato all’ospedale di Desio, il giovane non ce l’ha fatta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA