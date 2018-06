Tragedia a Seregno, anziana trovata morta nella sua casa di via Montello Tragedia in via Montello 1 a Seregno. Per cause ancora da accertare, martedì una donna è stata trovata morta all’interno del suo appartamento. Si tratta di una anziana di 76 anni che viveva da sola.

Tragedia in via Montello 1 a Seregno. Per cause ancora da accertare, una donna è stata trovata morta all’interno del suo appartamento. Si tratta di una anziana di 76 anni che viveva da sola. Ad allertare i vigili del fuoco di Seregno, intervenuti sul posto intorno alle 17 di martedì 5 giugno, è stata la nipote insieme ai Servizi sociali comunali, preoccupati per la mancanza di comunicazione da parte della donna: infatti non si vedeva più in giro per la città da almeno una settimana. La vittima dovrebbe essere morta un paio di giorni prima del ritrovamento. Nei giorni precedenti era andata in ospedale per un malore ma era stata dimessa dai medici. Poi ha fissato un appuntamento con il proprio medico curante, al quale però non si è mai presentata. Così è partita la chiamata al 118 che hanno allertato i vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire l’appartamento dove viveva: a loro è toccata anche la scoperta del cadavere. Ora restano da capire le cause della morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA