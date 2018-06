Furgone fiamme Novedratese: traffico in tilt a Giussano (Foto by Edoardo Terraneo)

Traffico in tilt a Giussano per un furgone in fiamme sulla Novedratese Viabilità in tilt a Giussano nella mattina di martedì 5 giugno per un furgone in fiamme sulla Novedratese. L’autista è riuscito ad accostare e a dare l’allarme.

Viabilità in tilt a Giussano nella mattina di martedì 5 giugno per un furgone in fiamme sulla Novedratese. Tutto è successo intorno alle 10.30 e il traffico è rimasto congestionato per oltre un’ora. Il mezzo era in viaggio sulla provinciale, l’autista è riuscito ad accostare fuori dalla carreggiata e a dare l’allarme quando si è accorto che qualcosa non andava. Sul posto i vigili del fuoco e per domare l’incendio è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni. Nessuno è rimasto ferito.



