Traffico di cocaina, inchiesta della Procura di Monza: 14 arresti

Risiedono in provincia di Monza e Brianza (gli altri in quelle di Lecco, Como, Milano e Savona) alcuni dei 14 soggetti, tre italiani e undici albanesi, raggiunti da misure di custodia cautelare in carcere eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Lecco in quanto ritenuti responsabili di un vasto traffico di droga nel Nord Italia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, sono state condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco con il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.).

L’inchiesta si è inizialmente incentrata su un albanese referente dell’organizzazione che operava tra Spagna, Albania ed Olanda: successivamente è stato individuato un corriere, un camionista, sempre albanese, responsabile dell’importazione di oltre due quintali di cocaina dalla Spagna e dall’Olanda utilizzando una società di autotrasporti, con sede a Cantù (Como).

