Verano Brianza, camion incastrato via Garibaldi (Foto by Edoardo Terraneo)

Traffico bloccato tra Verano e Carate per un tir incastrato in via Garibaldi Viabilità bloccata per buona parte della giornata tra Verano Brianza e Carate Brianza per una autocisterna incastrata sulla curva di via Garibaldi. La solita curva a gomito che già in passato ha mietuto vittime tra i tir.

Viabilità bloccata per buona parte della giornata tra Verano Brianza e Carate Brianza per una autocisterna incastrata sulla curva di via Garibaldi. La solita curva a gomito che già in passato ha mietuto vittime tra i tir, spesso con targa straniera, che non si avvedono del divieto di transito.

Lunedì 12 marzo è successo ancora: la prima chiamata alla polizia locale di Verano è arrivata alle 10.30, da parte di un automobilista bloccato alle spalle del mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e poi la necessità di far intervenire l’autogru da Milano. Per prima cosa la strada di collegamento con Agliate è stata chiusa al traffico e intanto sono state fatte defluire le auto incolonnate.

Intorno alle 12 l’autogru ha iniziato a imbragare la cisterna per sollevarla e riportarla in asse con la carreggiata. Una volta terminata l’operazione, il camion sarà accompagnato lungo la strada da cui era salito per ripartire sulla via giusta.





Verano Brianza, camion incastrato via Garibaldi

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA