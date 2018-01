Traffico a Monza: il Comune prova a sciogliere il nodo di viale Brianza Allo studio l’onda verde a 50 chilometri all’ora, intanto parte la riqualificazione di quattro incrocio con il miglioramento dei semafori: interventi a partire da mercoledì 31 gennaio.

È uno dei nodi più congestionati della viabilità cittadina e nei momenti peggiori provoca lunghe code che si incrociano esattamente davanti all’ingresso della Villa reale: viale Brianza, la strada che costeggia il parco e diventa la Monza-Carate da una parte e l’ingresso verso il centro della città, o la Brianza orientale, sul fronte opposto, oltre a essere il bypass verso la Valassina. Insomma: un punto nevralgico della città nelle ore di punta che ora la giunta prova a sciogliere.

L’amministrazione comunale ha annunciato che mercoledì 31 gennaio partiranno i lavori di riqualificazione di quattro semafori lungo il viale. “L’intervento, inserito in un programma di attività per il miglioramento della sicurezza stradale, riguarderà gli incroci con via Ramazzotti, via Cavriga, Via Bellini e viale Cesare Battisti – Regina Margherita”.

Negli impianti saranno installate luci a led per rendere più efficienti i semafori ed è previsto “il rimpiazzo degli elementi strutturali dell’impiantistica ormai obsoleti tra cui paline e accessori e l’introduzione dei segnalatori acustici per disabili non vedenti agli attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di proseguire i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in città”.

Per rendere più visibili gli impianti saranno installati anche semafori sopra la carreggiata, per rispondere anche alle esigenze di legge nelle strade a due corsie. Intanto l’Ufficio viabilità di piazza Trento sta studiando “anche un piano per la sincronizzazione degli impianti con la predisposizione dell’onda verde su viale Brianza negli orari di maggior flusso veicolare, a una velocità di transito di circa 50 km all’ora”. Durante i lavori, che costano 70mila euro, sono previsti soltanto piccoli restringimenti della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA