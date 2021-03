Torrefazione Griso di Seveso, il suo “caffè della comare” è tra i migliori del mondo L’esito della rassegna International Coffee Tasting assegna la medaglia Platinum di Iiac, Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, alla storica attività sevesina, un riconoscimento per sole cinque realtà in tutto il globo. La miscela è nata leggendo i romanzi di Giuseppina Torregrossa ambientati in Sicilia.

La Torrefazione Griso è stata premiata tra le più importanti al mondo per la sua miscela Caffè della comare. L’esito della rassegna International Coffee Tasting assegna la medaglia Platinum di Iiac, Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, alla storica attività sevesina, un riconoscimento per sole cinque realtà in tutto il globo. Tra 367 caffè presentati al concorso da tredici diversi paesi del pianeta, la miscela ideata in città è stata selezionata per le finali insieme ad altre 15 ed ha raggiunto il premio più ambito in assoluto, insieme a colossi come Lavazza, i cinesi di Luckin Coffee e di Guangdong Shunda e i taiwanesi di GB5 Lab. Per la torrefazione sevesina non si tratta però del primo riconoscimento in trent’anni di apertura e vent’anni di gestione curata da Claudia Balzan e Antonio Biscotti, che raccontano: «Nel 2016 siamo stati nominati Miglior caffetteria d’Italia dalla rivista di settore Bargiornale, mentre nel 2018 con la miscela La storica 19 91 abbiamo vinto la medaglia d’oro in questo stesso concorso. Devo dire che questo passo successivo ci inorgoglisce parecchio. Dobbiamo dire che dopo le difficoltà del 2020 per i noti motivi, anche se siamo riusciti ad andare avanti con asporto e consegne a domicilio, il 2021 è iniziato alla grande». Anche perché si tratta del più alto riconoscimento possibile del settore. Ma qual è il segreto del Caffè della comare? «È nato leggendo i romanzi di Giuseppina Torregrossa ambientati nella Sicilia del dopo Guerra, è una formula che agevola l’armonia dei gusti e l’equilibrio in tazza, da consumare durante tutto il giorno: 90% arabica e 10% robusta, con sentori di frutta secca, nocciola e mandarlo, ma soprattutto cacao». Ed è piaciuta molto ai giudici, tanto da eleggerla tra le migliori cinque del Mondo.

