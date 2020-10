Torna lo sciopero per il clima: sit-in in piazza a Monza La rete di Fridays For Future torna in piazza. È in programma venerdì 9 ottobre il sesto sciopero per il clima: appuntamento a Monza per il sit-in in piazza Trento e Trieste a partire dalle 9.

È in programma venerdì 9 ottobre il sesto sciopero per il clima: appuntamento a Monza per il sit-in in piazza Trento e Trieste a partire dalle 9. A organizzarlo in sicurezza, seguendo le disposizioni sanitarie, la rete monzese di Fridays For Future: «Non c’è più tempo: il momento di agire è ora», spiegano gli attivisti che, tra le altre cose, chiedono che la “Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale” venga sottoscritta da tutti i comuni della Brianza.

«Vogliamo risvegliare Monza e la Brianza dal loro torpore - concludono - mobilitando la società verso una maggiore presa di coscienza».

Intanto, con Fridays For Future Vimercate, venerdì scorso in occasione della giornata internazionale sulla giustizia climatica alcuni alunni della scuola elementare di Ruginello hanno piantato 10 arbusti e alcuni fiori nei giardinetti vicino alla scuola. Un modo per rinvigorire lo spazio verde di Ruginello sfruttato spesso da bambini e famiglie oltre a portare avanti l’ideale della difesa dell’ambiente.

