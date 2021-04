Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Torna la spesa solidale per gli animali domestici: Diamogli la zampa con Esselunga Torna sabato 10 aprile negli store Esselunga l’iniziativa “Diamogli una zampa”. Per tutta la giornata i clienti potranno acquistare generi alimentari da destinare agli animali domestici.

Spesa solidale per gli amici quattro zampe. Torna sabato 10 aprile negli store Esselunga l’iniziativa “Diamogli una zampa”. Per tutta la giornata i clienti potranno acquistare generi alimentari da destinare ai quadrupedi e riporli negli appositi carrelli posizionati all’ingresso dei negozi. Le donazioni verranno raccolte dai volontari delle oltre sessanta associazioni appartenenti alla Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente che le distribuiranno ai canili e gattili in difficoltà presenti sul territorio nazionale.

La raccolta di alimenti dedicata al mondo degli animali ha sempre fatto breccia nel cuore dei clienti della catena della grande distribuzione fondata dal brianzolo Bernardo Caprotti. Nella precedente edizione sono stati raccolti oltre 55.000 kg di cibo equivalenti a circa 386.000 pasti.

Nella provincia di Monza Brianza aderiscono alla raccolta i negozi di Monza San Fruttuoso, via Buonarroti e viale Libertà e i punti vendita di Arcore, Desio, Giussano, Lissone, Macherio, Seregno, Varedo, Vimercate.

