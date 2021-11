Torna la Befana sul Lambro: il 5 gennaio 2022 Carate Brianza riscopre la tradizione Alla riscoperta della tradizionale con la Befana sul Lambro, il tradizionale spettacolo sul fiume che si terrà il 5 gennaio 2022.

Torna il tradizionale appuntamento della Befana sul fiume Lambro ad Agliate, una tradizione portata avanti dal 1987, giunta quest’anno alla 35esima edizione. L’appuntamento è alle 18.30 di mercoledì 5 gennaio 2022 ad Agliate con l’arrivo della Befana sulle acque del fiume Lambro alla vigilia dell’Epifania, un momento magico, teatralizzato, di gioia e di festa per tutta la famiglia. L’evento è organizzato dall’associazione Commissione cultura alternativa (Cca) di Carate Brianza, in collaborazione con Agliate Community e il Comitato per il diritto al mito-festa del bambino e dalle genti della Valle del Lambro.

Per prepararsi all’arrivo della Befana, ogni fine settimana presso Agliate Community nello spazio polifunzionale di via Cavour 43 (ad Agliate) sono in corso i laboratori per l’infanzia per realizzare scenografie e oggetti d’arte per l’evento. Per partecipare alle attività, è obbligatorio prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA