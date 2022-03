Torna “Imparo a giocare senza limiti" con la Polisportiva Veranese Seconda edizione per “Imparo a giocare senza limiti”, il progetto di sport inclusivo promosso dalla Polisportiva Veranese.

“Imparo a giocare senza limiti” fa il bis. Il progetto. ideato dalla Polisportiva Veranese in collaborazione con l’istituto comprensivo di via Sauro. torna in campo. L’anno scorso i bambini di Verano avevano imparato le basi della pallacanestro con Adolfo Damian Berdun, campione d’Italia di basket in carrozzina. Quest’anno le classi seconde avranno come allenatori Sara Canali e il marito Paolo Iuculano giocatori della nazionale italiana basket femminile e maschile sordi.

Martedì 1 marzo c’è stata la prima lezione. Il progetto, sponsorizzato dalla Bcc Carate, tra ottobre e novembre aveva già portato in palestra le terze che con Susanna Crippa avevano imparato l’abc del volley. Le lezioni con Sara e Paolo si tengono in orario scolastico mentre si svolgono il sabato mattina gli incontri di “Gioco Sport” per avvicinare i bambini alle diverse discipline sportive. I partecipanti non sanno quale sport affronteranno in quella certa lezione e non sanno neanche quale campione sarà il loro allenatore per un giorno. Il progetto vuole sensibilizzare i ragazzi al tema dell’inclusione nel mondo dello sport. Per questo la Polisportiva ha previsto la partecipazione di testimonial dal mondo della disabilità: sabato 26 febbraio per esempio i bambini hanno giocato con Ilaria Galbusera, capitana della nazionale italiana di volley sorde.

