Torna il Fuorisalone: dieci giorni di eventi a Monza tra mostre, performance, appuntamenti Monza si appresta a portare il suo contributo alle dense giornate che Milano vivrà in occasione del Salone del Mobile e della DesignWeek 2021. Sedici eventi in agenda tra l’1 e il 13 settembre per il Fuorisalone.

Sedici eventi in agenda tra l’1 e il 13 settembre. Così Monza si appresta a portare il suo contributo alle dense giornate che Milano vivrà in occasione del Salone del Mobile e della DesignWeek 2021. La città ospiterà mostre, performance, appuntamenti per valorizzare le novità, le soluzioni innovative e i progetti di un comparto, quello del legno-arredo, che solo in Lombardia, secondo i dati APA Confartigianato Milano – Monza e Brianza, conta 14mila imprese con un giro d’affari di 8,7 miliardi di euro e 3 miliardi annui di scambi con l’estero su un totale italiano di 12 miliardi.

Un programma che riprende dopo la sospensione forzata dell’anno scorso a causa della pandemia. La prima giornata, quella di mercoledì 1 settembre, sarà ricca di eventi. Sotto i portici dell’ Arengario alle 18 inagurazione della mostra curata dall’ Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e della Brianza «I magnifici quattro. Quando l’architetto è anche artista» con un omaggio ai grandi Maestri del design italiano: Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Michele De Lucchi e Riccardo Dalisi. Alle 19 vernissage al Mimumo - Micromuseomonza, in via Lambro, 1 della mostra «Carlo Bartoli – progetto dunque sono». Un omaggio all’architetto e designer milanese, Compasso d’Oro alla Carriera, scomparso un anno fa, che con figli Anna e Paolo ha dato vita nel 2007 allo studio associato Bartoli Design, una moderna bottega rinascimentale, con sede a Monza in via Grigna.

Nei giorni seguenti alla Rinascente spazio ai «Masters Of Design» con le collezioni dei migliori brand come Kartell, Hay, Seletti e Vitra( vernissage sabato 4 settembre alle 18) mentre i Musei Civici ospiteranno una mostra sulle sedie del design italiano dal 1950 ai giorni nostri. Le ceramiche di Caltagirone realizzate da Ugo La Pietra, in collaborazione con il maestro ceramista Nicolò Morales, saranno protagoniste da sabato 11 negli spazi di Leogalleries da che esporrà anche due poltrone progettate dall’architetto Marco Cighetti: «Nuvolari» che riproduce la scocca della storica Alfa Romeo di Tazio Nuvolari e «Cocò» che evoca l’eleganza di una donna swahili. Maurizio Cattelan da domenica 5 si muoverà tra arte e design da Amerigo Milano Concept Store, mentre il fotografo Massimo Tecchia nella galleria Villa Contemporanea proporrà da venerdì 3 un’installazione fotografica di ritratti in bianco e nero.

E ancora ci saranno: i prodotti iconici d’arredo progettati e realizzati nel corso del Novecento stampati in 3D da EasyMake 3D, le sculture in legno realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini sotto i portici dell’Arengario, la mostra dedicata alle immagini di strumenti musicali presenti nella pittura del Rinascimento in Italia a cura del Maestro Michele Sangineto nella Parafarmacia Centro Salute e la performance di Vincenzo Zitello, uno dei più affermati maestri d’arpa, in Sala Armonia.

«“FuorisaloneMonza”, giunto alla terza edizione si basa sulla qualità delle idee e dei progetti-hanno spiegato sindaco Dario Allevi e l’assessore alla cultura Massimiliano Longo - Ancora una volta il gioco di squadra è stato determinante ed è stato possibile mettere insieme una rete di realtà monzesi del mondo della cultura, dell’arte, del commercio e del terzo settore per rimettere al centro il Made in Italy e il Made in Brianza, il “motore” che può riaccendere la nostra economia e guidare la ripartenza». Info sul sito del Comune di Monza.

