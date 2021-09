Torna con Esselunga “Amici di scuola”: 93 milioni di euro donati in sei anni Torna la campagna di Esselunga a favore delle scuole che in sei anni, grazie agli acquisti dei clienti, ha permesso di donare a 13mila istituti italiani materiale per 93 milioni di euro.

È nuovamente ai nastri di partenza “Amici di Scuola”, l’iniziativa di Esselunga giunta alla settima edizione, che in sei anni ha permesso di donare oltre 93 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 13.000 scuole italiane. Solo a Monza e in Brianza nel corso della sesta edizione sono stati donati 1.282.821,1 euro mentre, nell’intera Lombardia, nel corso delle sei edizioni, le donazioni hanno toccato quota 66.338.320 euro.

Fino al 17 novembre, i clienti riceveranno, a seconda della spesa effettuata, i Buoni Scuola e potranno consegnarli alla scuola di preferenza, oppure, in alternativa, donarli direttamente da casa tramite l’App Amici di Scuola disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. Oltre alla fornitura di materiale scolastico, il programma “Amici di Scuola” offrirà anche quest’anno la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare gratuitamente agli incontri “Insieme per Capire”, organizzati in modalità online, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera.

Nel periodo compreso tra ottobre 2020 e maggio 2021 l’iniziativa dedicata a temi d’attualità ha coinvolto ben 250.000 studenti e docenti di tutta Italia. Quest’anno partirà anche un nuovo progetto educativo dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado che ha l’obiettivo di promuovere la sana e corretta alimentazione. Attraverso la famiglia De Gustibus studenti e insegnanti scopriranno l’importanza della piramide alimentare della dieta mediterranea, impareranno a elaborare una perfetta lista della spesa e scopriranno curiosità da condividere in famiglia. Le scuole che aderiranno riceveranno i kit educativi per gli studenti e i docenti, senza dimenticare i materiali da portare a casa, adatti per tutta la famiglia. Per info e aggiornamenti consultare il sito www.amicidiscuola.com.

