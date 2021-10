Torna “Carate tra il verde e l’antico”: la Bcc sostiene la manifestazione Anche quest’anno la Bcc di Carate sarà il grande sponsor della manifestazione “Carate tra il verde e l’antico”.

Dopo la sospensione forzata dello scorso anno a causa del Covid-19, torna “Carate tra il verde e l’antico”, la tradizionale marcia non competitiva organizzata dai Marciacaratesi e patrocinata dal Comune di Carate Brianza in collaborazione con il Parco Valle Lambro, di cui Bcc Carate Brianza è main sponsor. L’atteso evento è in programma domenica 17 ottobre e si concluderà con l’assegnazione del Trofeo Banca di credito cooperativo di Carate ai gruppi vincitori. “Carate tra il Verde e l’Antico”, oltre ad essere un’iniziativa storica e fortemente territoriale, intrinsecamente legata anche alla storia di Bcc Carate Brianza, è anche una “passeggiata” ludico-motoria alla scoperta delle bellezze del territorio, che ha l’obiettivo di creare una stretta connessione tra la popolazione locale e la natura. Non a caso, il percorso attraversa parchi e pinete verdeggianti, permettendo di scoprire vecchie cascine tradizionali, monumenti storici e “ville di delizia” specificamente aperte per l’occasione.

La camminata è aperta a tutti: sia agli amanti della corsa o delle passeggiate nel verde che alle famiglie che desiderano vivere una giornata immersi nella natura. Proprio per soddisfare le esigenze di ogni tipo di partecipante, sono previsti due diversi percorsi: uno più breve, da 8 chilometri, e l’altro più lungo, da 16 chilometri. La partenza è libera e avverrà dalle ore 07.45 alle ore 9.30 presso la storica Residenza “Il Parco” in via Garibaldi 37 a Carate. Dal punto di vista della sicurezza, “Carate tra il Verde e l’Antico” ha preso tutte le precauzioni necessarie applicando il Protocollo federale Fiasp per il contenimento della diffusione del Covid-19: è infatti prevista un’area circoscritta in cui viene assicurata l’assenza di assembramenti e la presenza di varchi di distanziamento sia per le iscrizioni dei partecipanti che per il ritiro del sacchetto ristoro a metà percorso e all’arrivo. La partecipazione alla manifestazione è consentita solo a chi è in possesso del Green pass e la vendita dei cartellini, per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, si chiuderà il giorno prima dell’evento, sabato 16 ottobre 2021.

