Topi o conigli nella scuola di Vimercate? La foto (non) chiarisce il dubbio È stata postata dal consigliere comunale di opposizione Cristina Biella: «Scattata da genitori degli alunni della scuola». Il sindaco Sartini ha invece affermato che la zona sarebbe interessata dalla presenza di conigli.

Per alcuni sono topi, per altri sono conigli. Resta il fatto che, nelle ultime settimane, alcuni animali hanno scorrazzato nella scuola elementare Da Vinci di Vimercate e, mercoledì, sono intervenuti i tecnici della derattizzazione per risolvere il problema di via Crocifisso. L’argomento è stato reso pubblico proprio mercoledì sera in consiglio comunale quando il consigliere di opposizione Cristina Biella ha evidenziato la questione, mentre il sindaco Francesco Sartini ha spiegato che «in realtà non si tratta di roditori bensì dei conigli provenienti dal vicino Parco a Tutto Sport».

Pareri discordanti, tanto che Biella, l’indomani, ha postato due foto di ratti che giravano vicino al plesso scolastico e ha stigmatizzato il tutto affermando: «Il sindaco ha dichiarato che il problema non sono i topi ma i conigli. Per il sindaco quindi i topi cerchiati nelle foto scattate da genitori alla scuola Da Vinci non sono topi, ma conigli. Negare l’evidenza è ormai un mestiere».

Oltre alla diversità di vedute resta il fatto che gli animali sono stati eliminati e è possibile che la causa della loro presenza sia da imputare a un’area riservata al conferimento dei rifiuti organici del centro cottura della Cir Food, che prepara i pasti per la mensa in locali annessi al plesso scolastico.

