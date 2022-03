Tiro con l’arco, Seveso si fa valere ai campionati italiani indoor: ecco le medaglie Sul podio anche Claudia Nardecchia (Burarco Vimercate), rientrata in sede con la medaglia d’argento al collo vinta nell’arco compound, categoria ragazze. Argento nella prova a squadre per Solaro.

L’edizione dei Campionati italiani indoor 2022, svoltasi a Rimini è stata particolarmente proficua per diversi arcieri brianzoli ammessi al torneo dopo aver raccolto punti in gare disputate nel corso della stagione invernale.

La società degli Arcieri Bosco delle Querce di Seveso per questa rassegna ha portato sulla linea di tiro romagnola nove atleti della categoria arco olimpico, quasi tutti appartenenti alle classi giovanili, e le soddisfazioni non sono mancate.

Nonostante la presenza di atleti altamente qualificati, nelle gare individuali per gli junior Marco Grassi si è classificato al 15mo posto e Luca Bergamo al 43esimo. Nell’analoga categoria femminile, ottima prestazione di Beatrice Prandini che, con il suo record stagionale di 563 punti sui 600, ha sfiorato il podio e si è piazzata al quarto posto, mentre Camilla Bergna si è inserita in 18ma posizione. Completate le gare individuali è entrata in gioco anche Giorgia Rota per completare la squadra junior. Grazie alla somma dei punteggi le tre atlete hanno conquistato una bellissima medaglia d’argento di classe.

Nella categoria ragazze Michela Parinetti ha ottenuto la 29esima posizione e Greta Ormenese la 36esima. Nel settore maschile il lentatese William Sioli, dopo un’agguerrita sfida punto a punto, freccia dopo freccia è salito sul terzo gradino del podio portandosi a casa la medaglia di bronzo.

Tanya Giaccheri

Risultati di prestigio sono stati conquistati dalla senior Tanya Giaccheri che nell’individuale ha gareggiato per l’Aeronautica Militare conquistando con 579 punti la medaglia d’argento a un solo punto da Tatiana Andreoli (Fiamme Oro). Nei play off con in palio il titolo assoluto, ha chiuso al quarto posto. Beatrice Prandini è stata invece sconfitta agli ottavi di finale. Questa atleta con Tanya Giaccheri e Camilla Bergna ha gareggiato nella squadra Bosco delle Querce che, per alcune sfortunate coincidenze, si è fermata ai quarti di finale.

Da Rimini Claudia Nardecchia (Burarco Vimercate) è rientrata in sede con la medaglia d’argento al collo vinta nell’arco compound, categoria ragazze. Infine nell’arco nudo, categoria master, Gianluigi Alberti (Compagnia Arcieri del Sole – Solaro) dopo il nono posto nella gara individuale si è prontamente riscattato e con gli atleti solaresi Massimo Volpi e Fabio Capoferri ha vinto la medaglia d’argento nella prova a squadre.

