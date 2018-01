Tir ribaltato sulla Statale 36: Valassina chiusa in direzione nord, uscita a Verano Tir ribaltato e Valassina chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Verano Brianza-Giussano. L’incidente è successo intorno alle 12.30 di giovedì 18 gennaio.

Tir ribaltato e Valassina chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Verano Brianza. L’incidente è successo a Robbiano intorno alle 12.30 di giovedì 18 gennaio e ha coinvolto un mezzo pesante e due auto. Nessuna grave conseguenza per i feriti, di 37 e 39 anni, soccorsi in codice verde come riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto anche la polizia stradale.

Gravi difficoltà per la circolazione: la carreggiata della Statale 36 è stata chiusa, uscita obbligatoria a Verano - Giussano con informazioni e deviazioni in loco, informa Anas.

I tempi per la riapertura si prospettano lunghi. Il tir trasportava bobine d’acciaio che devono essere recuperate.



camion ribaltato valassina

(Foto by Edoardo Terraneo)

