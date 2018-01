Tir carico di rottami si incastra sotto il ponte della Valassina a Nibionno Disagi sulla Valassina all’uscita di Nibionno, in direzione Lecco, per un tir carico di rottami rimasto incastrato sotto il ponte della superstrada sulla strada provinciale Como-Bergamo. Soccorsi e vigili del fuoco al lavoro dalle 17 fino oltre le 21.

Disagi sulla Valassina all’uscita di Nibionno, in direzione Lecco, per un tir carico di rottami rimasto incastrato sotto il ponte della superstrada sulla strada provinciale 342 Como-Bergamo. Il camion viaggiava in direzione Como e non ha considerato correttamente l’altezza del viadotto.

È successo intorno alle 17 e l’intervento dei soccorsi è proseguito fino oltre le 21. L’incidente ha causato lunghe code, obbligando il traffico di veicoli provenienti da Bergamo a procedere sulla Statale 36 per evitare l’ostacolo e poi rientrare sulla 342 a Lambrugo.

Sul posto per primi i carabinieri di Costamasnaga, la polizia stradale di Seregno e Milano, la polizia locale di Nibionno, i vigili del fuoco e i tecnici Anas.

Dopo le verifiche è stato possibile accertare che l’incidente non ha causato danni struttiurali al viadotto. L’autista è risultato negativo ai pre test con l’etilometro.

