«Ti darò in pasto agli spacciatori»: arrestato a Limbiate per botte e minacce alla madre 70enne Un 42enne di Limbiate è stato arrestato dai carabinieri per le continue botte e minacce alla madre di 70 anni: «Ti darò in pasto agli spacciatori» le diceva per farsi dare soldi e comprare droga e alcol.

È finito l’incubo per una donna di 70 anni di Limbiate, continuamente minacciata e picchiata dal figlio di 42 anni, pregiudicato, sempre in cerca di soldi per comprarsi droga e alcool. I carabinieri sono intervenuti mercoledì pomeriggio, 23 gennaio, su richiesta della settantenne, nuovamente minacciata dal figlio.

Hanno trovato l’uomo in casa della madre, in evidente stato di alterazione psico-fisica, pronto a scagliarsi anche contro di loro. Lo hanno immobilizzato e arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il quarantaduenne da tempo era violento nei confronti della madre. La picchiava, la minacciava di morte, le portava via i soldi e, addirittura, la costringeva a portarlo in auto dai pusher per comprare le dosi di droga. Negli ultimi due mesi, la donna gli ha consegnato ben 5 mila euro.

«Ti darò in pasto agli spacciatori...».«Alle cinque vengo e mi dai 80 euro o è peggio per te...», le ha detto l’altro giorno. Lei, spaventata, si è chiusa in casa. Lui è arrivato determinato, fuori di sé. E ha minacciato di morte la mamma, chiedendole, di nuovo, i soldi. La donna a quel punto ha avvertito i carabinieri, chiedendo aiuto. Sul posto sono subito arrivate due pattuglie, che hanno trovato il quarantaduenne in uno stato alterato, che se la stava prendendo col la madre: lui ha tentato di aggredire anche i militari, ma è stato bloccato e portato in carcere. In base ai racconti della madre, che si è sfogata con le forze dell’ordine, le violenze andavano avanti da tempo. L’uomo aggrediva anche con la sorella: picchiava e minacciava anche lei, sempre con l’obiettivo di avere dei soldi per comprare droga e alcool.

