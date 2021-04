Thequinettos: i monzesi da un milione di follower su Tik Tok Lei insegnante di danza, lui esperto di video editing: quanto è bastato a due monzesi per avere un milione di follower su Tik Tok. Ecco chi sono Thequinettos.

Da insegnante di danza e “Tik Toker” da un milione di follower. È quanto è successo ad Alessia Quitadamo, originaria di Desio, ma ormai residente a Monza da quando la creazione di video da postare su Tik Tok è diventato un vero e proprio lavoro.

Un impegno quotidiano che condivide con il suo fidanzato, Giuseppe Lunetto, studente di ingegneria edile e grande appassionato di editing. Insieme sono i “Thequinettos”. Questo il nome del loro profilo sul social. Ed esattamente venerdì scorso hanno raggiunto un milione di follower, dopo soli due mesi e mezzo di attività.

«Tutto è iniziato per caso e per gioco – ha raccontato Alessia Quitadamo –. Fino ad un anno fa lavoravo a tempo pieno come insegnante di danza. Collaboravo con diverse realtà del territorio, ma da tredici mesi ormai è tutto chiuso, tutto fermo. Di qui, su consiglio di un mio amico, mi sono messa in contatto con una “House” di Tik Tok, la Stardust per la quale ho iniziato a lavorare come coreografa. Questa è stata l’opportunità che mi ha permesso di capire come funzionava quel mondo, dopo qualche tempo con il mio fidanzato abbiamo aperto un canale che abbiamo battezzato “Thequinettos”, nome derivato dalla fusione dei nostri cognomi. Abbiamo postato il primo video il 6 gennaio, poi dal 14 abbiamo preso un ritmo preciso: due video al giorno in orari precisi, il primo alle 18,30 e il secondo alle 19,30». Insomma uno studio preciso del momento migliore per pubblicare e condividere ed avere più visualizzazioni.. «Abbiamo molti followers nell’area sudamericana - ha continuato - e quindi dobbiamo tener conto anche del fuso orario di chi ci segue».

A decretare il successo del profilo Thequinettos anche i contenuti molto originali e interessanti «I nostri video sono dei tutorial per realizzare situazioni particolari – ha spiegato ancora Alessia – è come se mostrassimo il backstage e con uno stile comedy, molto accattivante e divertente». E ha aggiunto: «È diventato un vero lavoro, ogni giorno devo pensare a contenuti nuovi e al modo in proporli, ambientazione, musiche e tutto ciò che è necessario, quindi lo propongo a Giuseppe che si occupa soprattutto della realizzazione e dell’editing».

I Thequinettos piacciono. E il milione di follower raggiunti in settanta giorni (o poco più) ne sono una conferma. E non mancano le ambientazioni in esterna che permettono di far conoscere Monza in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA